Nadal é campeão em Barcelona O tenista espanhol Rafael Nadal venceu a batalha contra o seu compatriota Juan Carlos Ferrero e conquistou neste domingo o título dfo Torneio de Barcelona. O jogo - que teve 2h55 minutos de duração, terminou com as parciais de 6-1, 7-6 (4) e 6-3. Com esta vitória, Nadal chega ao seu quarto título no ano e sobe para a sétima posição no ranking de entradas da ATP. Na Corrida dos Campeões - que leva em conta a campanha apenas desta temporada - ele já é segundo. Antes de Barcelona, Nadal havia vencido o Brasil Open (Costa do Sauípe), Acapulco, Master de Series de Monte Carlo, além de ter chegado à final do Masters de Miami.