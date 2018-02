Nadal é eliminado na semi do torneio de tênis de Madras O belga Xavier Malisse, cabeça-de-chave n.º3 da competição, surpreendeu no torneio de tênis de Madras ao eliminar, neste sábado, nas semifinais, o principal favorito ao título, o espanhol Rafael Nadal. Malisse bateu Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4) e enfrentará na final o austríaco Stefan Koubek. "Me senti muito a vontade na quadra hoje", afirmou Malisse, de 26 anos. E não foi dia dos espanhóis na Índia, o compatriota de Nadal, Carlos Moyá, perdeu a outra simifinal da competição para Stefan Koubek. O austríaco não teve qualquer dificuldade para fechar a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 em uma hora e três minutos de partida. *Atualizado às 13h40