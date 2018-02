Nadal e Federer não jogarão na Basiléia O suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal - respectivamente número 1 e 2 do ranking mundial - não vão disputar o torneio da Basiléia, na Suíça, que começa nesta terça-feira. Federer sofreu uma ruptura de ligamento no pé direito e Nadal reclama de uma lesão no joelho. O espanhol, na verdade, vem desgastado pela estafante final do Masters Series de Madri, quando jogou cinco sets contra o croata Ivan Ljubicic, numa partida que teve quase quatro horas de duração. Nadal, 19 anos, ganhou 79 partidas nesta temporada e ganhou 11 títulos no ano - igualando a série de Roger Federer. Com as desistências, os argentinos Guillermo Coria e David Nalbandian são agora os cabeças-de-chave número 1 e 2, respectivamente, do torneio.