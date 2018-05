Nadal e Ferrer vencem pela campeã Espanha na Davis

No saibro catalão, o número 2 do mundo deveria encarar Radek Stepanek, 12.º colocado da ATP, mas como o checo já estava cansado por jogar uma partida de simples e outra de duplas no confronto, ele foi substituído por Jan Hajek. Diante do número 102 no ranking mundial, Nadal então não teve dificuldades para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Já Ferrer teve um adversário ainda mais modesto. O espanhol enfrentou Lukas Dlouhy, apenas o 465.º do mundo. Assim como Nadal, Ferrer passou fácil pelo rival, com vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, garantiu o triunfo por 5 a 0 na final da Davis, feito que não acontecia desde 1997, quando a Suécia também venceu os Estados Unidos sem perder nenhum confronto.

Para chegar ao quarto título em sua história, a Espanha contou com as vitórias de Nadal e Ferrer no primeiro dia de disputas, na sexta-feira, sobre Tomas Berdych e Stepanek, respectivamente. No sábado, Berdych e Stepanek já retornaram à quadra para encarar Fernando Verdasco e Feliciano Lopez no jogo de duplas, mas voltaram a perder e os espanhóis ficaram com o título.