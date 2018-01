Nadal e Ferrero farão a final em Barcelona Os tenistas espanhóis Juan Carlos Ferrero e Rafael Nadal vão fazer a final do Torneio de Barcelona, que será disputada neste domingo. Nadal deu nova demonstração de força e garantiu sua vaga na final neste sábado, ao vencer o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2. Ferrero, por sua vez, obteve sua vaga ao eliminar o russo Nikolay Davydenko também em dois sets, parciais de 7-6(7-1) e 6-1. Nadal, de apenas 18 anos, vem fazendo a melhor temporada de sua curta carreira. Neste ano já venceu na Costa do Sauípe, em Acapulco e o Masters de Monte Carlo.