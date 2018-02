Nadal e forte calor são destaques do Aberto da Austrália O espanhol Rafael Nadal, o argentino David Nalbandian e o norte-americano James, três dos grandes favoritos ao título do Aberto da Austrália, avançaram, nesta terça-feira, para a segunda fase da competição em meio a muito calor, condição climática que mostrou-se decisiva em alguns resultados do torneio. Nadal, cabeça-de-chave número dois do primeiro Grand Slam de 2007, só teve algum trabalho no primeiro set contra Robert Kendrick, mas bateu o norte-americano por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) 6/3 e 6/2. "Foi um bom começo", comentou o espanhol. "Tive um primeiro set muito difícil e foi importante para mim ganhar o tie break. Depois as coisas mudaram e foi fácil fechar a partida a meu favor". Nalbandian disse que o fator psicológico teve um papel importante em sua vitória sobre o sérvio Janko Tipsarevic, a quem derrotava por 6/7 (5/7) 4/6 7/6 (7/2) 6/0 e 2/1 quando o europeu se retirou de quadra exausto e sentindo os efeitos do calor australiano - que no momento era de 39º C - após três horas e 19 minutos de jogo. "Eu também estava muito cansado, mas não demonstrei", confessou o argentino. "Ele começou a cometer muitos erros e transparecer que estava sentindo, mas eu me mantive focado. As condições de jogo estavam terríveis e o fator psicológico foi fundamental." Nalbandian agora enfrenta um velho conhecido dos brasileiros, o equatoriano Nicolás Lapentti, que bateu o britânico Alan Mackin por 6/4, 6/4 e 6/2. Blake, quinto cabeça-de-chave da competição, apoiou-se em seu potente saque e alguns winners para mais uma vez superar o espanhol Carlos Moyá - a quem havia derrotado na final do Torneio de Sydney, na semana passada - por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8), 6/2 e 6/4. As altíssimas temperaturas no complexo de quadras de Melbourne levaram à suspensão de algumas partidas que estavam sendo jogadas em quadras abertas. Aliás, além de Tipsarevic, Christophe Rochus foi outro tenista vencido pelo calor. O belga se retirou do jogo em que perdia para o francês Sebastien Grosjean por 6/2 e 4/1. Em outras partidas de atletas bem contados, o argentino Juan Ignacio Chela bateu o italiano Potito Starace por 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. O checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número 13 teve vida fácil contra Lee Hyung-taik. O sul-coreano foi derrotado por 6/1, 6/2 e 6/2. Outros resultados da chave masculina do Aberto da Austália: Robert Smeets (AUS) derrotou Lukas Lacko (SLO) por 6/2, 3/6, 6/1 e 6/4 Stanislas Wawrinka (SUI) derrotou Kevin Kim (EUA) por 6/1, 2/6, 6/4 e 6-2 Robby Ginepri (EUA) derrotou Nicolas Almagro (ESP) por 4/6, 6/2, 4/6, 7/5 e 6/3 Mischa Zverev (ALE) derrotou Michael Berrer (ALE) por 6/4, 7/6 (7/1), 3/6 e 6/4 Paul Capdeville (CHI) derrotou Julien Benneteau (FRA) por 4/6, 6/7 (7/4), 6/2, 6/1 e 6-2 Olivier Rochus (BEL) derrotou Chris Guccione (AUS) por 3/6, 7/5, 7/5, 6/7 (7/4) e 9/7 Nikolay Davydenko (RUS) derrotou Sergio Roitman (ARG) por 6/2, 7/5 e 6/2 Andy Murray (ESC) derrotou Alberto Martin (ESP) por 6/0, 6/0 e 6/1 Gilles Muller (LUX) derrotou Gaston Gaudio (ARG) por 6/0, 4/6, 6/2 e 6/3 Philipp Kohlschreiber (ALE) derrotou Kristof Vliegen (BEL) por 5/7, 6/3, 6/2 e 6/4 Jarkko Nieminen (FIN) derrotou Paul Goldstein (EUA) por 5/7, 6/2, 7/6 (7/4) e 6/4 Juan Martin del Potro (ARG) derrotou Alessio di Mauro (ITA) por 6/3, 6/3 e 6/1 Ilia Bozoljac (SER) derrotou Marin Cilic (CRO) por 6/2, 6/4 e 6/1 Fernando Gonzalez (CHI) derrotou Evgeny Korolev (RUS) por 6/7 (7/4), 7/6 (8/6), 6/3 e 6/2 Dmitry Tursunov (RUS) derrotou Alexander Waske (ALE) por 5/7, 6/4, 6/3 e 6/4 Fabrice Santoro (FRA) derrotou Igor Kunitsyn (RUS) por 7/6 (7/5), 6/3 e 6/0 Lleyton Hewitt (AUS) derrotou Michael Russell (EUA) por 3/6, 2/6, 6/3, 6/3 e 6/3 Tommy Haas (ALE) derrotou Albert Montanes (ESP) por 7/5, 6/1 e 7/6 (7/3) Fernando Verdasco (ESP) derrotou Paul-Henri Mathieu (FRA) por 6/7(5/7), 6/4, 6/6 (1-3) e abandono Florian Mayer (ALE) derrotou Robin Soderling (SUE) por 3/6, 6/4, 3/6, 6/4 e 6/0 Frank Dancevic (CAN) derrotou Victor Hanescu (ROM) por 6/3, 6/3 e 7/6 (7/3) Max Mirnyi (BIE) derrotou Luis Horna (PER) por 7/6 (7/4), 3/6, 2/6, 6/4 e 6-4 Andreas Seppi (ITA) derrotou Bobby Reynolds (EUA), 6/1, 6/7 (7/4), 6/7 (7/5), 7/6 (7/3) e 6/3 *Atualizado às 14h30