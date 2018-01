Nadal e Gaudio avançam em Montecarlo Enquanto a chuva deixou, o espanhol Rafael Nadal e o argentino Gastón Gaudio conseguiram jogar e vencer na rodada de abertura do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Mas o mau tempo acabou cancelando o restante dos jogos programados para hoje. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Gaudio enfrentou o belga Christophe Rochus e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Já Nadal, que vem fazendo grande temporada, derrotou o francês Gael Monfils também por 2 a 0, com 6/3 e 6/2. Em outras partidas que foram realizadas nesta segunda-feira, o francês Richard Gasquet venceu o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 6/2 e 6/0, o romeno Victor Hanescu eliminou o argentino Agustin Calleri por 6/2 e 6/3 e o checo Radek Stepanek passou pelo norte-americano Vincent Spadea por 6/0 e 7/5.