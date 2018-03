Nadal e Moyá desistem de Hamburgo O Masters Series de Hamburgo terá o desfalque de dois dos favoritos ao título. Os tenistas espanhóis Rafael Nadal e Carlos Moyá anunciaram nesta segunda-feira que desistem da disputa do torneio alemão, por estarem contundidos. Nadal, de apenas 18 anos, alegou o cansaço e uma pequena lesão na mão esquerda para não jogar em Hamburgo. Ele vem de uma seqüência incrível de 17 vitórias e conquistou o título do Masters Series de Roma, domingo, após uma vitória de mais de 5 horas sobre o argentino Guillermo Coria. Seu substituto será o também argentino Juan Monaco. Já Moyá está com uma contusão no ombro e será substituído pelo francês Paul-Henri Mathieu no torneio em Hamburgo, que começou nesta segunda-feira.