Nadal e Murray avançam com facilidade em Melbourne

O espanhol Rafael Nadal e o escocês Andy Murray, dois dos principais favoritos ao título do Aberto da Austrália, venceram suas partidas sem dificuldade nesta quarta-feira, e já garantiram vaga na terceira rodada do torneio.

Nadal, cabeça de chave número 2, não deu chances ao eslovaco Lukas Lacko, 75º colocado no ranking mundial. O espanhol, atual campeão do Grand Slam australiano, fechou a partida em três sets, com triplo 6/2.

Na próxima rodada, o vice-líder da lista da ATP terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 27, que precisou de quatro sets para derrubar o norte-americano Wayne Odesnik, com parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/2.

Possível adversário de Nadal nas quartas de final, Andy Murray não teve grandes problemas em sua segunda partida na competição. O cabeça de chave 5 passou pelo francês Marc Gicquel por 3 a 0, com 6/1, 6/4 e 6/3.

Na próxima fase, Murray terá pela frente outro francês, Florent Serra, que venceu uma batalha de cinco sets com o finlandês Jarkko Nieminen, com parciais de 3/6, 6/4, 5/7, 7/6 (7/4) e 7/5.