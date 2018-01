Nadal é o primeiro finalista em Miami O tenista espanhol Rafael Nadal, de apenas 19 anos, é o primeiro finalista do Masters Series de Miami. Ele espera agora o seu adversário, que sairá do duelo entre o suíço Roger Federer e o norte-americano Andre Agassi - jogam ainda nesta sexta-feira. Na semifinal disputada nesta sexta-feira, Nadal derrotou o também espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 31 minutos de partida. Mais jovem finalista da história do torneio em Miami, Nadal chega à sua primeira final de um Masters Series. Além disso, conseguiu sua 15ª vitória consecutiva, tendo sido campeão das duas últimas competições que disputou: na Costa do Sauípe (BRA) e em Acapulco (MEX).