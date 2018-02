Nadal é o primeiro semifinalista no Masters de Indian Wells Confirmando o favoritismo, o tenista espanhol Rafael Nadal tornou-se nesta quinta-feira o primeiro semifinalista do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos. Ele garantiu a vaga ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com duplo 7/5. Este foi o terceiro confronto entre os dois atletas pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais, sendo o segundo triunfo de Nadal - ele já havia ganho do adversário sul-americano no Torneio de Stuttgart (Alemanha), na temporada 2004. No mesmo ano, ele perdeu para o portenho no Masters de Cincinnati (EUA). Nadal é o cabeça-de-chave número 2 do torneio, que distribui US$ 3,2 milhões em prêmios na chave masculina. E viu seu caminho para o título ficar mais fácil depois da eliminação do suíço Roger Federer, o líder do ranking mundial, que foi derrotado logo na estréia pelo também argentino Guillermo Cañas. Nas semifinais, Nadal irá enfrentar o vencedor do jogo entre o norte-americano Andy Roddick e o croata Ivan Ljubicic. As quartas-de-final em Indian Wells terão também os seguintes jogos: David Ferrer (ESP) x Novak Djokovic (SER) e Andy Murray (GBR) x Tommy Haas (ALE).