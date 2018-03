Nadal e Srichaphan avançam em Dubai O tenista espanhol Rafael Nadal se classificou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Dubai, ao derrotar o belga Olivier Rochus por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/5. Na próxima rodada, Nadal vai enfrentar o russo Mikhail Yuzhny, que eliminou o holandês Dennis Van Scheppingen também em dois sets: 6-4 e 7-5. Outro que avançou para as quartas-de-final foi o tailandês Paradorn Srichaphan. Ele foi beneficiado pela desistência do eslovaco Dominik Hrbaty, que deixou a quadra ainda no primeiro set por causa de uma contusão. Quando o jogo foi suspenso, Srichaphan vencia por 4 games a 3. Ainda pela segunda rodada, o russo Mikhail Yuzhny venceu o holandês Dennis Van Scheppingen (6-4 e 7-5).