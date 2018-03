Nadal elimina Federer em Miami e avança O tenista espanhol Rafael Nadal surpreendeu a todos no Masters de Series de Miami e venceu nesta madrugada de segunda-feira o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6-3. Nadal, 20º do ranking mundial, fez um jogo quase perfeito e comemorou bastante junto à torcida. ?Estou feliz porque joguei uma das melhores partidas da minha vida?, garantiu. ?Fiz um jogo quase perfeito e essa foi a razão do meu triunfo?. Na próxima fase, ele vai enfrentar nas oitavas-de-final o chileno Fernando González, vencedor do confronto contra o checo Jiri Novak, por 6-4 e 6-2 Nos demais jogos da terceira rodada, Todd Martin (USA) bateu Jurgen Melzer (Áustria) por 7-6 (7/4) e 6-3; Nicolas Kiefer despachou Robby Ginepri (USA) por 7-6 (7/3), 3-6 e 6-4; Sebastien Grosjean (França) eliminou Theirry Ascione (França) por 6-3, 4-6 e 7-6 (7/1); Andrei Pavel (Romênia) mandou para casa o australiano Lleyton Hewitt por 6-4 e 7-5; Julien Benneteau (França) venceu Ivan Ljubicic (Croácia) por 7-6 (7/3) e 6-1 e o argentino Guillermo Coria derrotou o compatriota Juan Ignacio Chela por 6-2, 3-6 e 6-3.