Nadal elimina Ferrero em Bastad No duelo espanhol, Rafael Nadal levou a melhor e derrotou Juan Carlos Ferrero nas quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia. A vitória foi por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Bastad, que distribui US$ 380 mil em prêmios, Nadal vai enfrentar agora outro espanhol. É Tommy Robredo, que ganhou do russo Mikhail Youzhny por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Outro tenista já classificado para as semifinais em Bastad é o checo Jiri Vanek, que venceu o espanhol Oscar Hernandez por 6/4 e 6/2. A última vaga sairá do confronto entre o também checo Tomas Berdych e o argentino Mariano Zabaleta.