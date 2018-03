Nadal elimina Ivanisevic em Estoril O tenista Rafael Nadal segue fazendo estripulias pelos torneios da ATP. Depois de eliminar o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, no Masters Series de Miami, o espanhol de apenas 18 anos derrotou nesta quarta-feira o croata Goran Ivanisevic por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, na estréia do torneio de Estoril. Pela segunda rodada, o alemão Florian Mayer despachou o checo Radek Stepanek por 6-4 e 6-2 enquanto o francês Oliver Patience bateu o também checo Jiri Vanek por 6-3 e 6-2.