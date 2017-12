Nadal elimina Mello com facilidade O espanhol Rafael Nadal não encontrou dificuldades para vencer o brasileiro Ricardo Mello por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2 -, em 1 hora e cinco minutos de jogo, nesta quarta-feira, e passar às oitavas-de-final do Masters Series de Montreal, no Canadá. O próximo adversário do número 2 do ranking mundial, e atual campeão de Roland Garros, será o francês Sebastien Grosjean, que eliminou o compatriota Richard Gasquet por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Mesmo com a eliminação, Ricardo Mello deve subir algumas colocações na próxima lista de classificação da ATP, a ser divulgada na segunda-feira. Na semana que vem, o brasileiro disputará o Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em outros jogos desta quarta, o norte-americano Andre Agassi bateu o sueco Jonas Bjorkman por 2 a 1 (6/1, 3/6 e 6/2), o argentino Gaston Gaudio venceu o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 7/5) e o russo Nikolay Davydenko ganhou do checo Tomas Berdych também por 2 a 1 (5/7, 6/1 e 6/3).