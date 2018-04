Nadal está em perfeitas condições, diz médico O tenista número dois do mundo, Rafael Nadal, não tem problemas físicos que possam impedi-lo de seguir com sua carreira no maior nível do circuito profissional masculino, disse o médico do atleta, Ángel Ruiz Cotorro. "Depois de concluir exames rotineiros, considero que Rafael está em perfeitas condições de seguir desenvolvendo sua carreira nos próximos anos", afirmou Cotorro em comunicado divulgado nesta sexta-feira pela mídia espanhola. O estado físico do jogador de 21 anos foi colocado em dúvida na quarta-feira quando seu tio e treinador, Toni Nadal, afirmou em entrevista que uma antiga lesão no pé esquerdo do tenista era "muito grave". Nadal e seu treinador se apressaram para negar a história, dizendo que ela tinha sido tirada de contexto e era exagerada. Ruiz Cotorro também é médico da Federação Espanhola de Tênis.