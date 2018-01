Nadal está na final em Stuttgart Rafael Nadal continua imbatível nas quadras de saibro. Neste sábado, o tenista espanhol de apenas 19 anos derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5), em 1 hora e 26 minutos, e passou para a final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Atual campeão de Roland Garros, o principal torneio de saibro do circuito, Nadal venceu os últimos 33 jogos que fez neste tipo de quadra - o recorde é do argentino Guillermo Vilas, que ganhou 53 vezes seguidas em 1977. Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Stuttgart, que distribui 600 mil euros em prêmios, Nadal já garantiu uma importante mudança no ranking mundial ao chegar a esta final. Ele irá ultrapassar o australiano Lleyton Hewitt, assumindo a segunda posição na lista de entradas, atrás apenas do suíço Roger Federer. Em busca de 8º título em torneios de saibro nesta temporada, Nadal espera a definição de seu adversário na decisão de domingo. Ele sairá do confronto entre o argentino Gastón Gaudio e o russo Nikolay Davydenko.