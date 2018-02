Nadal estréia com vitória em Madri Apesar de sofrer com dores no joelho, o tenista número 2 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, venceu seu jogo de estréia do Masters Series de Madri, nesta quarta-feira, ao superar o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Por ser o melhor pré-classificado do torneio, Nadal estreou direto na segunda rodada. No confronto entre argentinos, Jose Acasuso se deu melhor contra Gaston Gaudio e ganhou por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Outro argentino classificado às oitavas-de-final é Mariano Puerta, que bateu o bielorusso Max Mirnyi também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). Em outros jogos desta quarta, o russo Nikolay Davydenko eliminou o eslovaco Karol Beck por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), o checo Radek Stepanek derrotou o britânico Tim Henman por 2 a 1 (6/4, 1/6 e 6/3) e o belga Olivier Rochus venceu o croata Mario Ancic por 2 a 1 - parciais de 1/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Vitória brasileira - No Challenger de Calabasas, nos Estados Unidos, o brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória ao marcar 2 sets a 0 (6/4 e 6/1) no sul-africano Gary Sacks. Seu próximo adversário será o norte-americano Jan-Michael Gambill.