Nadal estréia com vitória fácil no Masters de Monte Carlo Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal teve extrema facilidade para eliminar, nesta quarta-feira, o argentino Juan Ignácio Chela, 22.º da ATP, em sua estréia no Masters Series de Montecarlo. Nadal só precisou de 1h27 para aplicar um 6/3 e 6/1 no adversário. Este foi o quarto confronto entre o espanhol e o argentino, com vantagem de 3 a 1 para Nadal, que defende o título em Monte Carlo. E com esta vitória, ele ampliou para 63 o recorde de vitórias seguidas, que lhe pertence. Agora, o espanhol pegará nas oitavas-de-final o belga Kristof Vliegen, que surpreendeu e derrotou o russo Marat Safin por 2 a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (8/6) e 6/4. Os dois já se enfrentaram uma vez, exatamente na mesma fase do mesmo torneio, em 2006, quando Nadal bateu o belga ( 52 n.º do mundo) por um duplo 6/3. Ainda pela segunda rodada, o sérvio Novak Djokovic passou pelo argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1. Cabeça-de-chave número 6 e sétimo colocado no ranking mundial, Djokovic, de apenas 19 anos, encara nas oitavas o espanhol David Ferrer, que venceu o duelo com o francês Julien Benneteau por 6/1 e 7/5. Outro cabeça-de-chave a avançar foi o espanhol Tommy Robredo (n.º 6 do mundo). Ele teve pouco trabalho para superar o francês Arnaud Clement e ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Classificado para as oitavas-de-final, Robredo enfrentará o checo Tomas Berdych, que também teve facilidade para passar pelo alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. No confronto direto, cada tenista venceu uma partida. Mas a surpresa do dia foi a eliminação do russo Nikolay Davydenko, número 4 do ranking da ATP. Ele perdeu para o sueco Robin Soderling (28.º) por 2 sets a 1 (6/4, 6/7 e 6/3). Davydenko não vem em boa fase. Nos recentes torneios disputados nos EUA, ele foi eliminado na segunda rodada do Masters Series de Miami e nas oitavas em Indian Wells. Outros resultados desta quarta em Monte Carlo: Igor Andreev (RUS) venceu Fernando González (CHI) por 6/2, 2/6 e 6/3 Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Nicolás Massú (CHI) por 6/2 e 6/0 Philipp Kohlschreiber (ALE) venceu David Nalbandian (ARG) por 7/5, 4/1 e abandono *Atualizado às 12h50