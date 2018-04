Nadal evolui bem de contratura e deve jogar a Masters Cup

O tenista espanhol Rafael Nadal evolui bem de uma pequena contratura no quadríceps esquerdo e deve ser confirmado na Masters Cup da ATP, que reúne os oito melhores do ano e acontece a partir de domingo em Xangai, na China. Na quinta, após meia hora de aquecimento com o americano Andy Roddick, Nadal abandonou o treino por conta da lesão. Mas ele não terá problemas para estar em quadra domingo, na estréia contra o francês Richard Gasquet. "Rafael sofreu uma pequena contratura pelo cansaço das 16 horas de viagem, mas já está muito melhor e hoje treinou normalmente. Posso afirmar, com quase toda a certeza, que ele estará em quadra no domingo", disse Ángel Ruiz Cotorro, médico da Federação Espanhola de Tênis. Nadal passou por situação semelhante antes da Masters Cup de 2005, mas abandonou o torneio devido a uma lesão no pé esquerdo.