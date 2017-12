Nadal faz ressonância e confirma presença em Queen´s

O tenista espanhol Rafael Nadal, que conquistou o tricampeonato em Roland Garros no domingo, realizou nesta segunda-feira uma ressonância magnética e confirmou presença no torneio de Queen´s, em Londres. O único problema apresentado foi uma leve lesão no ligamento interno do tornozelo direito, mas os médicos liberaram o jogador. Com isso, Nadal viajou à Inglaterra e estréia nesta quarta no torneio, disputado em quadra de grama e preparatório para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Por ser o primeiro cabeça-de-chave, ele estréia direto na segunda rodada, contra o vencedor do jogo entre o argentino Juan Martín del Potro - seu primeiro adversário este ano em Paris - e o sueco Thomas Johansson.