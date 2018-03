Nadal ganha e vai enfrentar Federer Um final antecipada. Assim está sendo encarada uma das semifinais do torneio de Roland Garros, entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal. Os dois grandes favoritos ao título venceram seus jogos nesta terça-feira e vão se enfrentar na próxima sexta. Número 1 do mundo e em busca do único torneio do Grand Slam que ainda lhe falta, Federer foi o primeiro a entrar em quadra nesta terça-feira. Ele venceu o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/3) e 6/3. Aos 23 anos, essa é a primeira vez que o suíço chega às semifinais de Roland Garros. Nadal entrou em quadra na seqüência e também ganhou por 3 sets a 0, do espanhol David Ferrer, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/0. Fazendo uma temporada fantástica, ele está disputando Roland Garros pela primeira vez e já tem grandes chances de título. Nesta temporada, Federer perdeu apenas duas partidas, enquanto Nadal sofreu seis derrotas até agora - uma delas foi para o próprio suíço, na final do Masters Series de Miami, há dois meses. E o espanhol completará 19 anos justamente na sexta-feira, dia em que os dois irão se enfrentar em Paris.