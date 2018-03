Nadal ganha fácil e avança em Roma O tenista espanhol Rafael Nadal continua sua caminhada tranqüila para mais um título. Cabeça-de-chave número 5 do torneio, ele passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Roma, ao derrotar o argentino Guillermo Cañas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O próximo adversário de Nadal já está definido. Será o checo Radek Stepanek, que eliminou o espanhol Nicolas Almagro por 4/6, 6/4 e 6/2. Todos os demais confrontos pelas quartas-de-final em Roma já estão definidos. O espanhol David Ferrer jogará contra o seu compatriota Alberto Martin, o norte-americano Andre Agassi irá enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty e o espanhol Fernando Verdasco pega o argentino Guillermo Coria.