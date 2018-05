Nadal garante primeiro ponto da Espanha na final da Copa Davis

No saibro de Barcelona, no lotado Palau San Jordi, o tenista número 2 do mundo teve um começo difícil antes de se impôr sobre Berdych.

"Depois do primeiro set comecei a jogar muito melhor", disse Nadal em entrevista coletiva. "Pude controlar os pontos muito melhor e não cometi tantos erros."

Berdych teve a oportunidade de ameaçar Nadal no primeiro set, mas o espanhol conseguiu a quebra decisiva, fechando a primeira parcial em uma hora e oito minutos.

Tetracampeão de Roland Garros, mas que havia perdido seus últimos quatro jogos do circuito profissional, Nadal mostrou um desempenho totalmente diferente no segundo e terceiro sets.

Na terceira parcial, ele conseguiu 13 games consecutivos diante de um Tomas Berdych completamente sobrecarregado.

"Perdi contra um grande Rafa (Nadal). Isso pode acontecer", lamentou o tcheco.

A Espanha, que venceu a competição três vezes, defende o título conseguido no ano passado ao ganhar da Argentina na final. Os tchecos só venceram o torneio uma vez, sob o nome de Tchecoslováquia, em 1980.

