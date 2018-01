Nadal irá enfrentar Coria na final Com muita raça, uma incrível resistência física e talento de sobra, o jovem espanhol Rafael Nadal, de 18 anos, venceu o duelo das revelações diante do francês Richard Gasquet, apenas 15 dias mais novo, ao marcar 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3, em 2 horas e 44 minutos de jogo. Assim, ele irá decidir neste domingo o título do Masters Series de Montecarlo diante do atual campeão do torneio, o argentino Guillermo Coria, que venceu o espanhol Juan Carlos Ferrero por 6/2 e 7/5 na outra semifinal do sábado. O duelo Nadal x Gasquet foi emocionante, com os dois jovens jogadores demonstrando muito talento. Só que, enquanto o francês esbanjava boa técnica, com golpes refinados e bonitos, o espanhol exibia muita força física, velocidade e determinação na briga pelos pontos. Pode-se dizer que venceu por nocaute técnico. A regularidade de Nadal, provocando longas trocas de bolas, acabou minando a resistência de Richard Gasquet, que vinha de difícil e desgastante jogo na véspera, quando eliminou o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer. A decisão de Montecarlo será neste domingo, às 14h30 (9h30 de Brasília), com transmissão da SporTV. O título vale um prêmio de 340 mil euros. "É incrível estar novamente na final de Montecarlo", disse Coria. "Estou muito feliz, pois isso mostra que estou voltando ao meu melhor nível técnico, depois da cirurgia no ombro que passei no ano passado."