Nadal já ameaça Federer no ranking Depois de conquistar o seu primeiro título num torneio do Grand Slam, ao ser campeão de Roland Garros no domingo, o tenista espanhol Rafael Nadal já ameaça o suíço Roger Federer na liderança do ranking mundial. Na Corrida dos Campeões, que conta apenas os resultados da temporada, Nadal está empatado com Federer, ambos com 665 pontos. Quem subiu bastante foi o argentino Mariano Puerta, vice em Roland Garros, que ganhou 15 posições e está em 6º lugar nesta lista. Já no ranking de entradas, Nadal subiu da quinta para a terceira colocação, atrás apenas do próprio Federer e do australiano Lleyton Hewitt, que ainda está em segundo lugar. Enquanto Puerta ganhou 26 postos, passando para a 11ª posição.