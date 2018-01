Nadal já está em 2º lugar no ranking Com a conquista do título do Masters Series de Montecarlo, no domingo, o espanhol Rafael Nadal subiu bem no ranking mundial. Na Corrida dos Campeões, que conta apenas os resultados da temporada, o jovem tenista de 18 anos ganhou duas posições e já está em segundo lugar, atrás apenas do suíço Roger Federer. E na lista de entradas, Nadal se aproxima do grupo dos Top Ten. Ganhou 6 posições e ocupa o 11º lugar - o líder, já faz tempo, também é Federer. O título em Montecarlo foi o mais importante da carreira de Nadal e o terceiro só nesta temporada - venceu também no Brasil e em Acapulco. Além disso, ele foi vice-campeão no Masters Series de Miami, perdendo na final justamente para Federer. Por isso mesmo, já é apontado como favorito para Roland Garros, que começa no dia 23 de maio. ?Minha seqüência de resultados não é normal?, admitiu Nadal, nesta segunda-feira, um pouco assustado com a grande fase que está vivendo. ?Meu único objetivo é dar o máximo em cada partida. As coisas estão dando certo, mas sei que a qualquer momento isso pode mudar?, disse o espanhol, que disputa esta semana o Torneio de Barcelona. Brasileiros - Ricardo Mello, que só estréia terça-feira no Torneio de Houston, subiu duas posições no ranking de entradas e está em 54º lugar. Mas perdeu 4 na Corrida dos Campeões, na qual ocupa a 65ª colocação. Já Gustavo Kuerten, que se prepara para a disputa do Masters Series de Roma, a partir do dia 2 de maio, manteve a 86ª colocação no ranking de entradas e subiu 11 posições na Corrida dos Campeões: está em 154º lugar.