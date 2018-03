Nadal já está entre os 5 melhores A grande fase do tenista espanhol Rafael Nadal já o colocou entre os 5 melhores do ranking mundial. O jovem de 18 anos está fazendo uma incrível temporada, principalmente nos torneios em quadras de saibro, e, ao ser campeão do Masters Series de Roma, no domingo, conseguiu seu terceiro título seguido - não perde há 17 partidas. Com a vitória por 3 sets a 2 sobre o argentino Guillermo Coria, num confronto que demorou 5 horas e 14 minutos, Nadal conquistou o título em Roma e somou pontos suficientes para subir do 7º para o 5º lugar no ranking de entradas - o líder ainda é o suíço Roger Federer. Na Corrida dos Campeões, que conta apenas os resultados obtidos na temporada, Nadal já estava em segundo lugar e diminuiu ainda mais a diferença que o separa do líder Federer - pode ultrapassá-lo nesta semana, durante a disputa do Masters Series de Hamburgo. Entre os brasileiros, não houve grandes mudanças no ranking mundial. Na Corrida dos Campeões, Ricardo Mello é o 67º colocado, Flávio Saretta está em 141º lugar e Gustavo Kuerten ocupa a 154ª posição. E na lista de entradas, a novidade foi Guga, que voltou a ocupar o segundo lugar no ranking brasileiro ao manter-se na 110ª colocação, ultrapassando Saretta, que caiu para o 119º lugar. Ricardo Mello é o melhor do País, na 54ª posição.