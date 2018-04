Nadal leva susto, mas ganha de virada em Roland Garros

Com isso, Nadal se manteve na rota de seu oitavo título do Grand Slam francês, sendo o quarto consecutivo, e terá pela frente na próxima fase o italiano Fabio Fognini, que na última quinta-feira derrotou o checo Lukas Rosol por 3 sets a 1, com 6/2, 7/6 (7/3), 2/6 e 6/1.

O jogo entre Nadal e Klizan estava programado para acontecer justamente na última quinta em Paris, mas a chuva que atrasou mais uma vez a programação de Roland Garros adiou o duelo para esta sexta.

Franco atirador diante do maior jogador de saibro do mundo, Klizan exibiu um tênis sólido no primeiro set, no qual não ofereceu nenhuma oportunidade de quebra de saque a Nadal e aproveitou o único break point cedido pelo eslovaco para assim assegurar a vantagem inicial de 6/4.

Klizan voltou a conquistar uma quebra de saque no segundo set, mas o atual quarto colocado do ranking mundial desta vez converteu dois break points em duas chances para fazer 6/3 e empatar o confronto. A partir daí, o heptacampeão de Roland Garros passou a dominar e, com mais duas quebras em três chances, repetiu o 6/3 na terceira parcial.

Já no quarto set, o tenista eslovaco mostrou que ainda estava vivo ao conseguir duas quebras de saque, mas Nadal não se deixou abater e converteu três de cinco break points para voltar a aplicar um 6/3 que liquidou o duelo.

OUTROS JOGOS- Outro cabeça de chave de destaque que já avançou à terceira rodada de Roland Garros nesta sexta foi Richard Gasquet. Sétimo pré-classificado, o tenista francês arrasou o polonês Michal Przysiezny com parciais de 6/3, 6/3 e 6/0 e se credenciou para encarar na próxima fase o russo Nikolay Davydenko, que neste dia de duelos superou o usbeque Denis Istomin por 6/4, 7/5 e 6/2.

O alemão Tommy Haas, por sua vez, confirmou a sua condição de 12.º cabeça de chave ao vencer o norte-americano Jack Sock por 3 sets a 0, com 7/6 (7/3), 6/2 e 7/5, para ir à terceira rodada. O russo Mikhail Youzhny e o polonês Jerzy Janowicz também avançaram para o mesmo estágio da competição ao baterem respectivamente o holandês Robin Haase e o argentino Federico Delbonis, ambos superados por 3 sets a 1.