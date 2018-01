Nadal massacra Vliegen e conquista 68.ª vitória no saibro O tenista espanhol Rafael Nadal continua arrasador no saibro. Nesta quarta-feira, o espanhol alcançou sua 68.ª vitória seguida no saibro ao derrotar o belga Kristof Vliegen por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo, pela segunda rodada do Torneio de Barcelona. Na última semana, Nadal já havia massacrado Vliegen nas oitavas-de-final do Masters Series de Montecarlo, com duplo 6/1. O espanhol acabou conquistando a competição ao derrotar o suíço Roger Federer, líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais. O próximo rival de Nadal será o sueco Thomas Johansson, que passou pelo seu compatriota Robin Soderling por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2). Soderling havia sido o algoz do argentino Gaston Gaudio na primeira rodada. Em Barcelona, Nadal busca o 20.º título da carreira e o terceiro na temporada. Davydenko e Chela avançam Cabeça-de-chave número dois, o russo Nikolay Davydenko teve problemas para eliminar o seu compatriota Yuri Schukin pela segunda rodada. Ele só fechou o jogo após três sets, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. Já o argentino Juan Ignacio Chela, oitavo pré-classificado, passou facilmente pelo norte-americano Vincent Spadea por duplo 6/3. Ao todo, o ATP de Barcelona distribui cerca de R$ 2,3 milhões em prêmios aos participantes. Outros jogos desta quarta Potito Starace (ITA) venceu Simone Bolelli (ITA) - 6/4 e 6/3 Carlos Moya (ESP) venceu Felix Mantilla (ESP) - 3/6, 6/3 e 6/4 Oscar Hernandez (ESP) venceu Benjamin Becker (ALE) - 6/1 e 7/6 (7/4) Boris Pashansi (SER) venceu Andrei Pavel (ROM) - 6/3, 4/6 e 6/2 Guillermo Canas (ARG) venceu Jiri Vanek (CHE) - 6/1 e 6/1 Jarkko Nieminen (FIN) venceu Andreas Seppi (ITA) - 6/4 e 7/5 Filippo Volandri (ITA) venceu Nicolas Almagro (ESP) - 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1 Pablo Andujar (ESP) venceu Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2/1 e abandono por problemas estomacais Atualizado às 14h45