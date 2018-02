Nadal mostra sua força e vai a final de Indian Wells No jogo mais esperado do torneio, depois da eliminação de Roger Federer, Rafael Nadal não deu chances para Andy Roddick e ao vencer o norte-americano neste sábado por 64 e 63, avançou para a final do Masters Series de Indian Wells. Em 1h13 de partida, o jovem tenista espanhol confirmou suas declarações de estar bem mais adaptado às quadras rápidas. Jogou com a habitual consistência no fundo e em alguns pontos chegou a surpreender com eficientes subidas à rede. Na decisão do título deste domingo, Nadal jogará com outro jovem talento, o vencedor da partida entre o britânico Andy Murray e o sérvio Novak Djokovic. Nadal está em busca de seu primeiro título na temporada de 2007. Este ano esteve nas quartas de final de Dubai e do Aberto da Austrália e caiu nas primeiras rodadas de Sydney e Chennai, em campanhas decepcionantes. Em Indian Wells, no ano passado esteve nas semifinais. Seu jogo diante de Roddick foi um dos mais concorridos da competição até agora. Na platéia muita gente famosa do esporte como Rod Laver e Chris Evert, lendas do tênis e o ex-golfista australiano Greg Norman. Saretta O brasileiro Flavio Saretta e o colombiano Santiago Giraldo venceram neste sábado o argentino Juan Pablo Guzmán e o belga Dick Norman, respectivamente, e agora se enfrentarão neste domingo, na final do Challenger de Bogotá. Saretta venceu Guzmán por 2 sets a 0 (parciais de 6/3, 7/6), assim como Giraldo, que superou Norman por um duplo 7/6. O torneio de bolsa de US$ 125 mil ao vencedor.