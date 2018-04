Nadal oscila, mas bate Simon e vai às quartas em Indian Wells

Rafael Nadal garantiu seu lugar nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar o francês Gilles Simon por 6/2 e 6/4, na noite desta quarta-feira. Sem perder sets na competição norte-americana, o espanhol oscilou na segunda parcial, mas não teve a vitória ameaçada.

Com bom aproveitamento no saque, Nadal não teve o fundamento ameaçado no set inicial. Ele controlou o jogo em quase todos os pontos e se impôs no saque do rival por duas vezes para abrir vantagem e fechar a parcial.

No segundo set, Nadal caiu de rendimento e cedeu espaço para a reação do francês. Simon faturou duas quebras, mas não foi além disso. O espanhol obteve outras três e se manteve na frente no placar, fechando o set e o jogo, em 1h18min de confronto.

Nas quartas, o número três do mundo terá pela frente o poderoso saque do canadense Milos Raonic, que avançou ao eliminar outro espanhol, Tommy Robredo, por 6/3 e 6/2.

Ainda nesta quarta, o checo Tomas Berdych perdeu set do compatriota Lukas Rosol antes de vencer o jogo por 6/2, 4/6 e 6/4. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o suíço e favorito Roger Federer contra o local Jack Sock.

Mais cedo, o japonês Kei Nishikori se despediu de Indian Wells. O número cinco do mundo não resistiu ao espanhol Feliciano López e foi superado por 6/4 e 7/6 (7/2). Na sequência, López vai encarar o escocês Andy Murray, 4º colocado do ranking.