Nadal pára Baghdatis e segue no caminho para dobradinha em Paris Rafael Nadal manteve-se no caminho para conquistar uma rara dupla conquista em Paris, ao sobreviver a um duelo muito disputado com Marcos Baghdatis e vencer o cipriota por 4-6, 6-4 e 6-3 nas semifinais do Masters Series de Paris neste sábado. O número dois do mundo, que joga pela primeira vez o torneio disputado em quadra coberta e distribui prêmios de 2,45 milhões de dólares, está tentando tornar-se o segundo jogador a vencer o Masters de Paris e o Aberto da França, depois de Andre Agassi. O espanhol, que pode repetir o feito de Agassi em 1999 e conquistar os dois importantes torneios no mesmo ano, irá enfrentar o argentino David Nalbandian ou o francês Richard Gasquet na final de domingo. Baghdatis, que ficou entre os quatro melhores de um Master Series pela primeira vez em sua carreira, precisava vencer o torneio para ter chances de entrar para os oito melhores do ano que disputam a Masters Cup. Sua derrota dá a última vaga para Gasquet no torneio que encerra a temporada em grande estilo e será disputado em Xangai de 11 a 18 de novembro. Nadal abriu uma vantagem de 3-0 no primeiro set, mas um determinado Baghdatis venceu os seis games seguintes com winners brilhantes no caminho para conquistar o set em 49 minutos. O vice-campeão do Aberto da Austrália de 2006 continuou em boa situação com uma quebra logo no início do segundo set, mas Nadal devolveu a quebra ao seu oponente e empatou o set em 3-3. Os games seguintes foram apertados, até que Baghdatis desperdiçasse seu saque novamente e perdesse o set ao jogar um forehand na rede. Baghdatis pareceu ter ficado sem forças no set decisivo. Nadal quebrou seu serviço no quarto game e manteve o controle, ainda que seu oponente seguisse lutando até ver um forehand seu tocar na rede e sair para fora no primeiro match point da partida.