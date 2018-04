Nadal passa com dificuldade às oitavas de final na Austrália

O espanhol Rafael Nadal precisou jogar três horas e 29 minutos para superar o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 2/6 e 7/5, nesta sexta-feira, e avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália.

Veja também:

Del Potro, Murray e Roddick avançam na Austrália

O tenista número 2 do mundo mostrou superioridade nos dois primeiros sets, mas sofreu nos dois seguintes, errando bolas fáceis e sendo pressionado pelo adversário na última parcial. Com o resultado, porém, o espanhol se credenciou para enfrentar o croata Ivo Karlovic nas oitavas de final.

Karlovic avançou ao superar o compatriota Ivan Ljubicic, 24.º cabeça de chave do Grand Slam, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 7/6, nesta sexta-feira.

Outro croata que passou às oitavas de final nesta sexta foi Marin Cilic, que eliminou o suíço Stanislas Wawrinka com um triunfo por 3 sets a 1, com 4/6, 6/4, 6/3 e 6/3. Com o resultado, o 14.º cabeça de chave da competição irá enfrentar o argentino Juan Martín del Potro, quarto maior favorito, que bateu o alemão Florian Mayer, também por 3 a 1, com parciais de 6/3, 0/6, 6/4 e 7/5.