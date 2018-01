Nadal passa fácil por alemão e pega Berdych nas semifinais O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta sexta-feira com facilidade o alemão Philipp Kohlschreiber, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, pelas quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo. Essa foi a 65.ª vitória consecutiva de Nadal em quadras de saibro. Para derrotar o alemão, o espanhol precisou de apenas 1h14 de duelo. Ele teve quatro aces, contra apenas um do rival. Aos 20 anos, o espanhol busca o 19.º título da carreira e o terceiro em Montecarlo. Agora, Nadal enfrentará nas semifinais o checo Thomas Berdych, cabeça-de-chave número 10, que derrotou o sueco Robin Soderling. Os dois tenistas já se enfrentaram por quatro vezes, com três vitórias do checo. O único triunfo de Nadal foi justamente no saibro, em Bastad, na Suécia. Ferrero contra Federer O espanhol Juan Carlos Ferrero, que não conquista um título desde 2003, derrotou o francês Richard Gasquet por 2 a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2, após 2h28 de jogo. Ele vai enfrentar o suíço Roger Federer nas semifinais de Montecarlo. Os dois tenistas já se enfrentaram por nove oportunidades, com seis vitórias do melhor do mundo. O último duelo foi em 2005, em Wimbledon, na grama, com triunfo de Federer por 3 a 0.