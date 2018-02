Nadal passa fácil por italiano e está na semifinal na Índia O espanhol Rafael Nadal continua sua campanha arrasadora no ATP de Chennai, na Índia. Nesta sexta-feira, a vítima do segundo melhor tenista do mundo foi o italiano David Sanguinetti, que caiu facilmente por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, pelas quartas-de-final da competição disputada em quadra de cimento. Nas fases anteriores, Nadal já havia vencido duas vezes - o alemão Rainer Schuettler e o indiano Karan Rastogi - também por 2 a 0. Seu próximo adversário será o belga Xavier Malisse, cabeça-de-chave número 3 do torneio, que precisou suar muito para derrotar o francês Fabrice Santoro (sexto pré-classificado) por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0. Com premiação de 436 mil dólares, o ATP de Chennai serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Nos outros jogos das quartas-de-final, o espanhol Carlos Moyá (cabeça-de-chave 5) ganhou do croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6) - e enfrentará na semifinal o austríaco Stefan Koubek, que derrotou o francês Julien Benneteau (quarto pré-classificado) por 2 a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Atualizado às 16h04