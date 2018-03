Nadal passa por argentino Chela e vai à semifinal em Barcelona Rafael Nadal passou por um susto no começo mas recuperou-se a tempo para vencer o argentino Juan Ignacio Chelsea, nesta sexta-feira, por 6-4 e 6-2, garantindo vaga nas semifinais do Torneio de Barcelona. O primeiro cabeça-de-chave, que busca o quarto título consecutivo no saibro catalão, começou o jogo sem ritmo e perdia por 4-2, até tomar o controle da partida e chegar à vitória. Na luta por uma vaga na decisão ele enfrentará o vencedor da partida entre outro espanhol, o 10o pré-classificado Nicolás Almagro, e o alemão Denis Gremelmayr. Nadal havia perdido apenas quatro games para Chela no último encontro entre os dois tenistas, mas o argentino começou muito bem a partida desta sexta-feira, colocando o primeiro cabeça-de-chave sob pressão. Chela teve várias chances de aumentar sua vantagem no primeiro set para 5-2, mas Nadal de repente despertou seu jogo, aproveitando seu terceiro break point para igualar as quebras no set. "Se tivesse sido 5-2, teria sido muito difícil vencer o primeiro set", disse Nadal em entrevista ao lado da quadra. "Mas recuperar para 4-3 me deu muita confiança e estou muito feliz por estar na semifinal pelo quarto ano seguido." O segundo cabeça-de-chave, David Ferrer, passou por sua segunda batalha em dois dias para também ficar entre os quatro finalistas, ao vencer o compatriota espanhol Tommy Robredo por 7-6 e 6-4. O número 5 do mundo, que havia passado sufoco na véspera para derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti, vai enfrentar na próxima fase o suíço Stanislas Wawrinka.