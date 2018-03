Nadal perde para compatriota Ferrero no Masters de Roma O sonho do tenista espanhol Rafael Nadal de conquistar seu quarto título consecutivo do Masters de Roma esbarrou em seu primeiro obstáculo. O número 2 do mundo foi derrotado por seu compatriota Juan Carlos Ferrero por 7-5 e 6-1, nesta quarta-feira. A derrota foi apenas a segunda de Nadal nos últimos 104 jogos disputados no saibro. A última derrota havia sido para Roger Federer, na final do Masters de Hamburgo do ano passado. Ferrero, que foi campeão em 2001 em Roma, vai enfrentar na próxima partida, pela 3a rodada, o vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray e o suíço Stanislas Wawrinka. No primeiro set, Ferrero pressionou constantemente o número 2 do mundo. Um saque venenoso ajudou Nadal a salvar um set point no décimo game, mas Ferrero se vingou dois games depois, conseguindo a quebra decisiva com um ótimo backhand. Nadal também foi prejudicado por erros nada característicos, como forehands muito fortes que o tiraram três set points no nono game do primeiro set. A confiança de Ferrero cresceu e ele aproveitou o segundo de dois break points no quarto game do segundo set, depois que Nadal salvou o primeiro com uma corajosa deixadinha. Nadal então errou um voleio na rede quando perdia de 4-1 no segundo set, confirmando a impressão de estar longe de seu melhor. Ferrero quebrou novamente o saque de Nadal, depois que o número 2 do ranking recebeu tratamento para uma bolha no pé, e sacou no fim da partida para registrar sua segunda vitória contra o rival em oito encontros, sua primeira no saibro.