Nadal perde para surpresa canadense e desperdiça chance de ser número 1 do mundo

O espanhol Rafael Nadal desperdiçou grande chance de se tornar o líder do ranking mundial de tênis. Nesta quinta-feira, ele fez um jogo muito disputado com o canadense Denis Shapovalov, mas acabou derrotado por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/4), e está fora do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Eliminado nas oitavas mesmo sendo o principal favorito do torneio, o espanhol assumiria o número 1 se chegasse à semifinal. Isto porque o britânico Andy Murray vai perdê-la nas duas próximas semanas por se ausentar dos torneios após Wimbledon.

Assim, é certo sua queda do topo no ranking que será atualizado no dia 21 deste mês. Nadal, porém, que não lidera desde junho de 2014, vai ganhar a concorrência do suíço Roger Federer depois da surpreendente derrota desta quinta-feira.

Convidado da organização e apenas número 143 do mundo, Shapovalov é uma das promessas da nova geração do tênis. Ele também já surpreendeu na competição o argentino Juan Martín del Potro e eliminou, de virada, o brasileiro Rogério Dutra Silva.

Nas quartas de final, Shapovalov tenta manter o excelente momento diante do francês Adrian Mannarino, que também nesta quinta-feira superou o sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Quarto cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev teve dificuldades, mas confirmou o favoritismo e venceu o australiano Nick Kyrgios por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3). Seu próximo adversário será o sul-africano Kevin Anderson.