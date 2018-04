Nadal pode encarar Djokovic nas quartas de final em Roland Garros

Embalado por 22 vitórias consecutivas, Djokovic vai estrear contra o finlandês Jarkko Nieminen. Confirmando o favoritismo, terá o vencedor do confronto entre Gilles Muller e o italiano Paolo Lorenzi na segunda rodada. O sérvio só deve começar a encontrar dificuldade na chave nas oitavas de final, em um possível duelo contra o poderoso saque do sul-africano Kevin Anderson, 16º cabeça de chave.

Nas quartas de final, Djokovic poderá reeditar a final de 2014, quando foi superado por Rafael Nadal. Apesar de toda a história do espanhol em Roland Garros e do incrível retrospecto de 66 triunfos e apenas uma derrota em Paris, o sérvio seria o favorito neste possível confronto, dada sua série de vitórias e o grande desempenho exibido no saibro, em seus títulos de Roma e Montecarlo, onde venceu o rival em sets diretos.

Na semifinal, o líder do ranking poderia ter outra pedreira pela frente: o escocês Andy Murray. O britânico faturou seus dois primeiros títulos no saibro nas últimas semanas. Ele estreará contra um rival do qualifying, ainda não definido, e só deve ter trabalho a partir das oitavas, contra o norte-americano John Isner. Nas quartas, o rival poderia ser o croata Marin Cilic ou o espanhol David Ferrer.

Já Nadal entra na competição apenas como o sexto cabeça de chave, longe do glamour e da expectativa dos últimos anos. O espanhol é um dos favoritos, mas está pelo menos um degrau abaixo de Djokovic. Para tentar desbancar o sérvio nas quartas, ele terá que passar por adversários de pouca expressão nas primeiras rodadas, a começar pelo francês Quentin Halys, convidado da organização, na estreia. Nas oitavas, pode cruzar com o búlgaro Grigor Dimitrov.

Também sem o mesmo brilho de antes, Roger Federer chega a Roland Garros como segundo cabeça de chave, o que evita um confronto com Djokovic antes da final. Irregular nos torneios preparatórios, com um título, uma final e duas quedas precoces, o suíço terá um caminho teoricamente fácil até a eventual decisão.

Ele estreará contra um tenista do qualifying e poderá ter o croata Ivo Karlovic na terceira rodada e o francês Gael Monfils nas oitavas. Nas quartas, poderá reencontrar o compatriota Stan Wawrinka, a quem venceu na semifinal em Roma, na semana passada. Na semifinal, os candidatos são o japonês Kei Nishikori, embalado no saibro, o local Jo-Wilfried Tsonga, maior esperança da torcida, e o checo Tomas Berdych.

O Brasil estará representado por Thomaz Bellucci e Feijão - Guilherme Clezar e André Ghem ainda brigam no qualifying. O número 1 do País e 60º do ranking está no lado da chave de Federer e estreará contra o australiano Marinko Matosevic, atual número 100 do mundo. Se vencer, terá pela frente o cabeça número 5, Kei Nishikori.

Feijão vai competir na chave superior. Em seu primeiro jogo, o adversário será o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 65º da ATP. Caso vença, vai encarar outro espanhol especialista no saibro, David Ferrer. O número oito do mundo, sétimo cabeça de chave, jogará contra o eslovaco Lukas Lacko na primeira rodada.