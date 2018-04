Nadal pede que seus exames antidoping se tornem públicos

Farto de ser acusado de utilizar substâncias proibidas, Rafael Nadal escreveu uma carta ao presidente da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) e pediu para todos os resultados dos seus exame antidoping e os registros do passaporte biológico sejam tornados públicos.

"Não pode haver ninguém livre no nosso mundo do tênis falando e acusando sem provas", disse o dono de 14 títulos dos torneio do Grand Slam na carta obtida nesta terça-feira pela agência de notícias The Associated Press (AP).

A carta de Nadal foi enviada ao presidente da ITF, David Haggerty, na última segunda-feira, no mesmo dia em que ele entrou com uma ação contra uma ex-ministra do governo francês, que deu declarações insinuando que ele se dopou.

"Eu sei quantas vezes fui testado, dentro e fora das competições", escreveu Nadal na carta. "Por favor, torne todas as minhas informações públicas. Por favor, torne público meu passaporte biológico, a minha história completa de controles antidoping e testes", acrescentou.

"A partir de agora peço-lhe para comunicar quando sou testado e os resultados assim que eles estiveram prontos nos seus laboratórios. Eu também o incentivo a começar a apresentar ações judiciais, se houver qualquer desinformação espalhada por qualquer pessoa", continuou Nadal.

A ITF confirmou que recebeu a carta de Nadal, incluindo o pedido de divulgação dos seus testes pelo Programa Antidoping do Tênis (TADP, na sigla em inglês). "A ITF pode confirmar que o senhor Nadal nunca falhou um teste sob o TADP e não foi suspenso em qualquer momento por uma violação da legislação antidoping ou por qualquer outro motivo relacionado com o TADP", disse a ITF em comunicado enviado à AP.

A federação declarou que Nadal, como outros jogadores, tem acesso a seus registros antidoping através da base de dados da Agência Mundial Antidoping "e é livre para torná-los disponível". "A precisão de qualquer liberação deste tipo seria verificada pela ITF", afirmou.

O astro espanhol disse que estava escrevendo a carta por causa dos comentários de Roselyne Bachelot, ex-ministra da França para a saúde e o esporte. Ela disse em uma programa de TV francês, no mês passado, que o afastamento de Nadal das quadras por sete meses em 2012 não foi por uma lesão, mas "provavelmente devido a um exame antidoping positivo".

Nadal, que conquistou seu 49º título no saibro no último domingo em Barcelona e tentará ser campeão pela décima vez de Roland Garros no próximo mês, entrou com um processo por difamação contra Bachelot em Paris. "É inaceitável e principalmente injusto que alguém que deve ter conhecimento do esporte em um certo ponto e grau possa dizer publicamente algo parecido com isto sem nenhuma prova ou evidência", disse Nadal na carta a Haggerty.

O espanhol afirmou que parte da imprensa, torcedores e patrocinadores não confia no programa antidoping do tênis. "Eles não confiam no esporte. Eles pensam que órgãos encobrem as coisas e não fazem nada", disse. "Sabemos que isso não é verdade. Eu acredito que o tempo passou, e nosso esporte e nossos órgãos gestores precisam dar um passo se comunicando bem com o mundo".

Nadal disse que nunca se esquivou de compartilhar seus pensamentos sobre o combate ao doping. "Eu acredito que nós temos que continuar com a luta contra o doping e tornar a lutar mais forte e melhor, se possível", escreveu. "Como jogador, pela primeira como um amador e em seguida, um profissional, tenho a certeza de que nosso esporte é limpo. É necessário que nosso esporte se torne um porta-voz em um mundo onde a transparência e a honestidade são dois pilares de nossa conduta e maneira de viver".

A carta de Nadal vem no momento em que o tênis está lidando com o caso de doping de Maria Sharapova. A russa foi suspensa provisoriamente após testar positivo para a substância recentemente proibida Meldonium no Aberto da Austrália em janeiro. Ela está aguardando uma audiência disciplinar da ITF.