Nadal reduz expectativas na sua volta ao circuito

O atual campeão de Roland Garros, de 26 anos, não atua desde que foi eliminado pelo tcheco Lukas Rosol na segunda rodada de Wimbledon, em junho, quando sofreu uma ruptura parcial do tendão rotuliano e uma inflamação do joelho esquerdo.

Seus planos de regressar no fim do ano foram adiados por causa de uma doença, e está previsto que no mês que vem ele regresse sobre sua superfície favorita, o saibro.

Ele estreia no torneio de Viña del Mar, no Chile, que começa em 4 de fevereiro. Depois disputa o Aberto do Brasil, em São Paulo, e o Aberto do México, em Acapulco.

"Bom, vou jogar depois de muito tempo um torneio oficial, depois de sete meses", disse ele na quarta-feira a jornalistas em Mallorca, onde tem treinado.

"A motivação, a animação é grande, estou muito feliz por regressar à competição, mas com paciência para saber como responderá o joelho depois de um tempo tão longo sem jogar em nível máximo."

O ex-número 1 do mundo disse que o principal elemento a ser levado em conta na sua volta será o seu estado físico. "O mais importante para mim é o joelho , que possa aguentar a dor do joelho, e depois, se posso jogar três torneios seguidos. Acho que cairá muito bem, porque terei três semanas muito importantes para preparar para o resto da temporada."