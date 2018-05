Nadal se sente em melhor forma para início da temporada 2010

O tenista número 2 do mundo Rafael Nadal acredita estar em uma melhor forma para o início da temporada de tênis em 2010 do que estava para este ano, apesar de um tempo relativamente menor para se preparar.

O espanhol, que sofreu com problemas no joelho e estômago durante 2009 e mesmo assim ajudou a Espanha a conquistar o título da Copa Davis à Espanha depois de derrotar a República Tcheca na final este mês, teve somente 3 semanas para treinar para a nova temporada.

"Minha preparação tem sido curta porém boa, e após três semanas estou pronto para começar de novo", disse Nadal em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal As. "Eu acredito chegar em uma forma um pouco melhor para a temporada deste ano do que no início da última".

O tenista completou suas preparações para 2010 na terça-feira com uma sessão de treino de duas horas e um set vencido contra o compatriota Carlos Moya, por 7-5, e voou para Abu Dhabi, onde participa de um evento de exibição. Depois de competir no Aberto do Qatar no início do próximo mês, ele tentará defender seu título do Aberto da Austrália em Melbourne.

Ele disse que estar mirando especialmente retomar o título do Aberto da França em junho, após seu reinado de quatro anos ter sido encerrado pelo sueco Robin Soderling. "Os resultados serão o que são, mas agora minha expectativa é de vencer tudo", disse ele ao As. "Porque isso é impossível você deve tentar fazer o que é possível em cada torneio".

"Se você chegou às semi-finais em quase todo torneio sem jogar bem, que foi o que ocorreu comigo na temporada passada, quando você está se sentindo bem e mantendo um ritmo cedo ou tarde sua sorte irá mudar".