Nadal segue na luta pelo segundo lugar A conquista do sétimo título do ano - no torneio de Bastad, na Suécia, neste final de semana - fez com que o espanhol Rafael Nadal ficasse mais próximo do segundo lugar do ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Com 3.750 pontos, o campeão de Roland Garros está na cola do australiano Lleyton Hewitt, que tem 3.840 pontos. Na Corrida dos Campeões, Nadal segue tranqüilo na segunda colocação, agora com 699 pontos. A liderança nos dois rankings continua com o suíço Roger Federer, que não disputou nenhum torneio nesta semana. O melhor do mundo tem 6.980 pontos no ranking de entradas e 910 na Corrida dos Campeões. Entre os brasileiros, Ricardo Mello conseguiu nesta semana a melhor posição no ranking de entradas de sua carreira, mesmo com a eliminação na primeira rodada do torneio de Gstaad, na Suíça. Com 694 pontos, o paulista está na 51ª colocação. Na Corrida, Mello está em 87º lugar, com 42 pontos. Veja como ficou os rankings da ATP: Entradas 1º - Roger Federer (SUI) - 6.980 2º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.840 3º - Rafael Nadal (ESP) - 3.750 4º - Andy Roddick (EUA) - 3.590 5º - Marat Safin (RUS) - 3.265 6º - Andre Agassi (EUA) - 2.275 7º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.115 8º - Guillermo Cañas (ARG) - 2.070 9º - Thomas Johansson (SUE) - 1.688 10º - David Nalbandian (ARG) - 1.635 51º - Ricardo Mello (BRA) - 694 117º - Flávio Saretta (BRA) - 373 209º - Gustavo Kuerten (BRA) - 185 Corrida dos Campeões 1º - Roger Federer (SUI) - 910 2º - Rafael Nadal (ESP) - 699 3º - Andy Roddick (EUA) - 436 4º - Lleyton Hewitt (AUS) - 354 5º - Nikolay Davydenko (RUS) - 321 6º - Marat Safin (RUS) - 321 7º - Guillermo Coria (ARG) - 299 8º - Gastón Gaudio (ARG) - 282 9º - Mariano Puerta (ARG) - 255 10º - David Ferrer (ESP) - 225 87º - Ricardo Mello (BRA) - 42 136º - Flávio Saretta (BRA) - 15 142º - Gustavo Kuerten (BRA) - 13