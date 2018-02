Nadal: série vitoriosa começa no Brasil Com uma sensacional vitória de virada sobre o croata Ivan Ljubicic, por 3/6, 2/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (7/3), o tenista número 2 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, comemorou a conquista do Masters Series de Madri, diante de um entusiasmado público de mais de dez mil pessoas. Com mais este troféu, o jovem espanhol de 19 anos iguala o recorde de Roger Federer de 11 títulos na temporada de 2005. Nadal esteve ameaçado de não participar do Masters de Madri por causa de uma lesão no joelho. Mas com sua conhecida garra, superou todas as dificuldades e venceu um adversário que vinha de duas semanas de bons resultados. A vitória de Nadal foi a primeira em um torneio indoor, mas apesar do bom resultado e da longa série de troféus em 2005 não ameaça a liderança de Federer no ranking mundial. Campeão de Roland Garros, Rafael Nadal iniciou sua longa série de títulos em 2005 curiosamente no Brasil Open, na Costa do Sauípe. Depois venceu outro challenger em Acapulco. Ganhou também quatro torneios da série ATP Tour, em Barcelona, Bastad, Stuttgart e Pequin. Conquistou o seu 4. Masters Series, depois de Monte Carlo, Roma, Canadá e agora Madri, sem contar o seu primeiro Grand Slam, em Roland Garros.