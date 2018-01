Nadal sobe para 9º no ranking e Bellucci 'cola' no Top 30

Ao bater o italiano Fabio Fognini na decisão, Nadal somou 500 pontos e atingiu o nono lugar, com 3.495, próximo ao croata Marin Cilic, o oitavo, com 3.410, e que também ascendeu uma posição, ultrapassando, assim como o espanhol, o canadense Milos Raonic, o décimo colocado na lista.

Essas alterações foram as únicas no Top 10 nesta atualização do ranking. Assim, o sérvio Novak Djokovic segue disparado em primeiro lugar, com 13.845 pontos e 57 semanas consecutivas como número 1 do mundo. O suíço Roger Federer é o segundo colocado, com 9.665 pontos, e o britânico Andy Murray está em terceiro, com 7.840.

O suíço Stan Wawrinka é o quarto da lista, com 5.790 pontos, à frente do japonês Kei Nishikori, do checo Tomas Berdych e do espanhol David Ferrer, que ocupa o sétimo lugar no ranking.

A boa campanha no Torneio de Gstaad quase colocou o brasileiro Thomaz Bellucci no Top 30 da lista da ATP. Semifinalista na competição suíça, o melhor tenista do País somou 90 pontos, descartou 10 e ascendeu oito posições. Assim, agora ele está em 31º lugar com 1.145 pontos. E se manter entre os 32 primeiros nas próximas semanas é fundamental para o brasileiro ser um dos cabeças de chave do US Open.

Outro tenista brasileiro no Top 100, João Souza caiu duas posições e agora é o número 88 do mundo com 554 pontos após ser eliminado logo na primeira rodada em Gstaad.

Campeão do torneio suíço, o austríaco Dominc Thiem "colou" no Top 20 ao subir três posições e atingir o 21º lugar no ranking. Já o norte-americano John Isner, que levou o título em Atlanta, ascendeu um posto e agora é o número 18 do mundo.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 13.845 pontos

2.º - Roger Federer (SUI) - 9.665

3.º - Andy Murray (GBR) - 7.840

4.º - Stan Wawrinka (SUI) - 5.790

5.º - Kei Nishikori (JAP) - 5.525

6.º - Tomas Berdych (RCH) - 5.140

7.º - David Ferrer (ESP) - 4.325

8.º - Marin Cilic (CRO) - 3.495

9.º - Rafael Nadal (ESP) - 3.410

10.º - Milos Raonic (CAN) - 3.400

11.º - Gilles Simon (FRA) - 2.765

12.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.475

13.º - Richard Gasquet (FRA) - 2.150

14.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.090

15.º - David Goffin (BEL) - 2.045

16.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.970

17.º - Gael Monfils (FRA) - 1.930

18.º - John Isner (EUA) - 1.890

19.º - Feliciano López (ESP) - 1.845

20.º - Viktor Troicki (SER) - 1.629

31.º - Thomaz Belluci (BRA) - 1.145

88.º - João Souza (BRA) - 554

118.º - André Ghem (BRA) - 469

154.º - Guilherme Clezar (BRA) - 330