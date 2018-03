Nadal sofre lesão e abandona ATP de Estoril Sensação do ATP de Estoril, o jovem espanhol Rafael Nadal, de apenas 18 anos, abandonou o torneio nesta sexta-feira ao sentir uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele sequer entrou em quadra para enfrentar o georgiano Irakli Labadze, que com a desistência do rival avançou à próxima fase. Nos demais jogos de hoje, o argentino Juan Ignacio Chela garantiu vaga nas semifinais ao vencer o francês Olivier Patience por 6-3 e 6-2 enquanto o alemão Florian Mayer superou o romeno Victor Hanescu por 6-4 e 6-3.