Nadal sofre, mas vence checo em Madri O espanhol Rafael Nadal teve que correr bastante, nesta sexta-feira, para derrotar o checo Radek Stepanek e avançar às semifinais do Masters Series de Madri (Espanha), o penúltimo da temporada. O placar foi 2 sets a 0, mas o número 2 do mundo disputou um verdadeiro rali para vencer o tie-break do primeiro set (11/9). No segundo, mais equilíbrio entre os tenistas. Com mais experiência, Nadal fechou em 6/4. Neste sábado, o espanhol terá pela frente o norte-americano Robby Ginepri, que eliminou o também espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Outro garantido na semifinal é o croata Ivan Ljubicic, que bateu o chileno Fernando González por 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/4.