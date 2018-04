Nadal estreia superando britânico e vai às oitavas em Montecarlo

O espanhol Rafael Nadal estreou com uma tranquila vitória no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta quarta-feira, o número 5 do mundo superou o britânico Aljaz Bedene, 60º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 19 minutos.

Nadal tem desempenho impressionante em Montecarlo, tendo sido campeão desse Masters 1000 oito vezes consecutivas, entre 2005 e 2012. E o triunfo na estreia na edição de 2016 foi o 54º do espanhol em 58 partidas disputadas no torneio, que participa pela 13ª vez.

Os dois sets da partida foram bem parecidos. Na primeira parcial, Nadal chegou a abrir 5/1 após converter break points no quarto e sexto games. Bedene devolveu uma das quebras de serviço no sétimo game, quando sacava para fechar o set, mas o espanhol não vacilou na segunda chance e fez 6/3.

Embalado, Nadal começou o segundo set com uma quebra de saque e obteve outra no sétimo game, fazendo 5/2. Novamente, porém, perdeu o seu serviço quando sacava para fechar a parcial. No nono game, no entanto, converteu mais um break point e voltou a triunfar por 6/3.

Assim, Nadal se classificou às oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo, fase em que terá pela frente o austríaco Dominic Thiem. O espanhol já encarou o 14º colocado no ranking duas vezes, tendo vencido na edição de 2014 de Roland Garros e perdido nas semifinais do Torneio de Buenos Aires deste ano.

No confronto desta quarta, Nadal utilizou um tênis com a inscrição "4.13.16" em uma referência ao dia da despedida de Kobe Bryant do basquete, esta quarta-feira, quando o astro jogará pela última vez pelo Los Angeles Lakers, diante do Utah Jazz, pela rodada final da temporada regular da NBA.

A homenagem de Nadal, que é patrocinado pela mesma fornecedora de material esportiva de Kobe, já havia sido realizada na última terça-feira pelo suíço Roger Federer em Montecarlo.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira, o suíço Stan Wawrinka, número 4 do mundo, avançou na sua estreia em Montecarlo ao derrotar o alemão Philipp Kohlschreiber, 28º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5, em 1 hora.

Montecarlo foi o palco do único título de um Masters 1000 de Wawrinka, assegurado em 2014. E o próximo adversário do suíço no torneio monegasco vai ser o francês Gilles Simon, número 18 do mundo, contra quem está em vantagem de 4 a 2 no confronto direto.

O bósnio Damir Dzumhur, número 99 do mundo, surpreendeu nesta quarta ao bater o checo Tomas Berdych, sétimo colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (1/7) e 6/3, em 2 horas e 27 minutos, eliminando o atual vice-campeão do Masters 1000 de Montecarlo.

Já o francês Benoit Paire, número 22 do mundo, bateu o português João Sousa (34º) por 6/4 e 6/3 e será o adversário do britânico Andy Murray nas oitavas de final.